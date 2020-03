Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76855 Annweiler, 27.03.2020, 10:30 Uhr - 12:00 Uhr Unfallflucht im Burgenring in Annweiler

Landau (ots)

Bislang unbekannter, flüchtiger Verkehrsteilnehmer beschädigte heute im Zeitraum zwischen 10.30-12.00 Uhr einen abgestellten schwarzen PKW der Marke Suzuki. Dieser war in Höhe Burgenring Nr.7 in Annweiler ordnungsgemäß geparkt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 1800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Annweiler unter 06346-9646 19.

