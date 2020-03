Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Einbruchsdiebstahl

Bild-Infos

Download

Altdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag 26.03.2020 auf Freitag 27.03.2020 versuchten bislang unbekannte Täter die verschlossene Kellertür eines Anwesens in der Ringstraße in Altdorf aufzuhebeln. Da die Tür dem benutzten Hebelwerkzeug standhielt, blieb es bei einem Versuch. An der angegangenen Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50EUR. Nachdem der Sachverhalt durch die Polizei Edenkoben aufgenommen wurde, hat nun die Kriminalpolizei Landau die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefonnummer: 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Leo Enderes



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell