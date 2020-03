Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vereinsheim aufgehebelt

Lingenfeld (ots)

Ein Vereinsheim im Oberwald hebelten bislang unbekannte Täter zwischen dem 20.03. und 27.03.2020 auf und drangen ins Innere. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Personen, die in diesem Zeitraum an der genannten Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen.

