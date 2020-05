Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: 29-jähriger Mann nach Einbruch in Vereinsgaststätte festgenommen

Mannheim (ots)

Nach einem Einbruch am Donnerstag gegen 18 Uhr in eine Gaststätte eines Sportvereins in der Straße Im Pfeifferswörth wurde ein 29-jähriger Tatverdächtiger nur wenige Minuten später festgenommen. Zeugen hatten die Polizei über den Einbruch informiert und flüchtenden Täter verfolgt. Dabei gaben Sie der Polizei über Telefon den jeweiligen Standort durch, so dass der Tatverdächtige noch in Tatortnähe gegenüber des Hochseilgartens festgenommen wurde. Das entwendete Bargeld hatte er noch bei sich, ein Tablet-PC warf er kurz vor der Festnahme in ein Gebüsch. Da der 29-Jährige selbst angab, Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, entnahm ein Arzt auf dem Revier Blutproben. In seiner Vernehmung räumte er die Straftat weitgehend ein, im Anschluss wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

