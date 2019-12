Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Ein 48-jähriger Lüdenscheider hat nun Ärger wegen Bedrohung. Sonntag, 00.30 Uhr, randalierte er in einer Bar an der Werdohler Straße. Er weigerte sich jedoch zu gehen. Stattdessen bedrohte er die Inhaberin mit dem Tod. Polizeibeamte nahmen den Alkoholisierten zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Auf der Grabenstraße gerieten Sonntag, 2.35 Uhr, zwei Personen in Streit. Als ein 25-jähriger Altenaer schlichten wollte, verpasste einer der Streithähne dem Helfenden einen Kinnhaken. Er wurde leicht verletzt. Der 41-jährige Tatverdächtige aus Lüdenscheid erhielt einen Platzverweis und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Heute Morgen, 3.30 Uhr, versuchte ein Einbrecher in eine Gaststätte an der Knapper Straße einzubrechen. Hierbei wurde er von der Ladenbesitzerin überrascht. Er flüchtete vom Tatort. An einem Fensterrahmen entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Täter war männlich, etwa 180 cm groß, schmal, dunkel gekleidet und trug einen dunklen Rucksack. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Bereits zwischen Freitagmittag und Montagmorgen hatten es Einbrecher an der Knapper Straße versucht. Sie versuchten erfolglos die Tür zu einer weiteren Gaststätte aufzubrechen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Auch an der Glatzer Straße waren unbekannte Täter aktiv. Dort lösten sie Samstag, gegen 3.40 Uhr, den Alarm an einer Gaststätte aus, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Auch hier hinterließen sie Sachschaden. Beute machten sie keine.

An der Bräuckenstraße warfen Einbrecher zwischen Samstagabend und Montagfrüh die Fensterscheibe eines Warenhauses ein. Sie gelangten nicht hinein und zogen unverrichteter Dinge ab.

Am Kerkhagen schlugen unbekannte Täter Freitag, gegen 21.57 Uhr, die Scheibe eines Geschäftes ein. Hierdurch lösten sie Alarm aus. Polizeibeamte umstellten und durchsuchten das Gebäude, fanden jedoch keine Täter mehr. Sie richteten 500 Euro Sachschaden an.

Im Stern-Center kam es Samstag, zwischen 14 und 16 Uhr, zu zwei Taschendiebstählen. Unbekannte entwendeten die Geldbörsen einer 53-jährigen Schalksmühlerin sowie einer 76-jährigen Lüdenscheiderin. Hinweise auf den oder die Täter sind bisher nicht bekannt.

Am Starenweg verschwand zwischen Freitag- und Samstagmittag ein grau/schwarzer Roller der Marke REX mit dem Kennzeichen 229LXD.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

