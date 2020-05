Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Zwei Pedelecs aus Garage entwendet

Isselburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch stahlen unbekannte zwei Pedelecs in Isselburg. Die grau-silberfarbenen Räder der Marke Kalkhoff standen in einer Garage an der Märkischen Straße. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell