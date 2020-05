Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Versuchter Einbruch in Einliegerwohnung - 2.500 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde versucht in eine Einliegerwohnung in einer Doppelhaushälfte in der Straße Im Weiher einzubrechen. Der Einbrecher betrat das Grundstück auf der Hausrückseite und machte sich an der Tür der Wohnung im Keller zu schaffen. Die Haustüre hielt den massiven Hebelversuchen stand, so dass der Täter nicht in das Objekt gelangte. Allerdings verursachte er einen Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

