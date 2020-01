Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Haftstrafe durch Zahlung von 2.700 Euro abgewendet

Lautzenhausen (ots)

Ein wegen Insolvenzverschleppung gesuchter Serbe wurde am Sonntagmorgen am Flughafen Hahn, bei der Einreisekontrolle aus Nis/Serbien, von der Bundespolizei verhaftet. Er wurde im Juni 2017 vom Amtsgericht Offenbach zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.700 Euro verurteilt. Der Zahlung war er bisher nicht nachgekommen, sondern setzte sich ins Ausland ab und war bis dato unbekannten Aufenthalts. Durch die jetzige Zahlung der Geldstrafe blieb ihm ein 90-tägiger Gefängnisaufenthalt erspart und er auf freiem Fuß.

