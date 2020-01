Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 13-jährige Kinder aus Heim ausgebüxt

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden von der Bundespolizei am Hbf Koblenz drei abgängige 13-jährige Kinder in Gewahrsam genommen. Alle drei waren aus der Kinder- und Jugendhilfe Koblenz-Arenberg abgängig und aufgrund dessen vom Polizeipräsidium Koblenz zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben. Nach telefonischer Rücksprache wurden sie dem Kinderheim wieder zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell