Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Essen gerät in Brand

Bocholt (ots)

Ein Küchenbrand hat am Donnerstag in Bocholt Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 19.30 Uhr in einem Haus an der Knufstraße vergessenes Essen auf einem Herd in Brand geraten. Kräfte der Feuerwehr drangen in die Räume ein und löschten die Flammen und belüftete das Gebäude. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro; Personen kamen nicht zu Schaden.

