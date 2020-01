Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zurückschiebung in die Schweiz

Konstanz (ots)

Am Nachmittag des 11.01. überprüften Bundespolizisten im Bahnhof in Konstanz Zugreisende aus der Schweiz. Bei einem 30-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde dabei festgestellt, dass gegen den Mann aktuell ein befristetes Einreise- beziehungsweise Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Der Mann, der sich im Asylverfahren in der Schweiz befindet, wurde daraufhin festgenommen. Die Person ist am Abend nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen gemäß bilateraler Verträge in die Schweiz zurückgeschoben worden.

