Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme

Konstanz/ Tuttlingen (ots)

Einen 22-jährigen Reisenden überprüften gestern Abend um 21:15 Uhr kurz hinter Tuttlingen Zöllner in einem Zug von Konstanz nach Stuttgart. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet beziehungsweise des unerlaubten Aufenthalts wurde der Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit der Bundespolizei übergeben. Es wurde festgestellt, dass gegen den jungen Mann, der tatsächlich derzeit keinen legalen Aufenthaltsstatus hat, auch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Strafvollstreckung vorlag. Der Gesuchte war 2017 rechtskräftig wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen á 10,00 EUR verurteilt worden. Weil der Mann ohne festen Wohnsitz die Geldstrafe bisher nicht vollends bezahlt hatte, erließ die Staatsanwaltschaft schließlich Haftbefehl. Da der Festgenommene auch gestern die noch offenen 590,00 EUR Geldstrafe nicht zahlte, wurde er am frühen Montagmorgen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort muss der Mann nun zunächst eine Ersatzfreiheitsstrafe von 59 Tagen verbüßen. Über weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem unerlaubten Aufenthalt des Mannes im Bundesgebiet wird im Anschluss die zuständige Ausländerbehörde befinden.

Werle

