Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Ein Verletzter und zwei nicht mehr fahrbereite PKW

Bild-Infos

Download

Schwegenheim (ots)

Eine verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 20 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9 bei Schwegenheim. Ein 23 - jähriger Autofahrer war in Richtung Germersheim unterwegs und hatte beim Fahrstreifenwechsel den nachfolgenden Verkehr nicht beachtet, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Sachschaden beziffert sich auf zirka 10.000 EUR. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Eine 44 - jährige Autoinsassin klagte in Folge des Verkehrsunfalls über Schmerzen im Rücken und Knie.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell