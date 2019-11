Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Randalierer landet im Krankenhaus

Germersheim (ots)

Weil ein Randalierer in der Nacht zum Sonntag gegen 02:00h in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Germersheim nicht aufhören konnte zu stören, bekam er die Quittung und musste wegen einer ausgekugelten Schulter in einem Krankenhaus behandelt werden. Nachdem er zunächst die übrigen Gäste der Gaststätte störte, wurde der Randalierer vor die Tür gesetzt. Dort versuchte er die Eingangstür zu beschädigen. In einem folgenden Gerangel stürzte der Randalierer zu Boden und zog sich dabei die Schulterverletzung zu. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

