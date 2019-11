Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - kleine Ursache, große Wirkung

Germersheim (ots)

Ein 21-jähriger PKW Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde am Samstag gegen 23:00h in Germersheim in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil die Kennzeichenbeleuchtung nicht funktionierte. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter BTM-Einfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Der Führerschein wurde vorübergehend sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell