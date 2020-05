Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Eine 27-Jährige rangierte gegen 16.55 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Gelände einer Tankstelle. Als die Gronauerin dabei zurücksetzte, kam der Radfahrer zu Fall - er hatte den Radweg an der Ochtruper Straße in Richtung Feldstiege befahren. Bei der Aufnahme des Unfalls ergab sich der Verdacht, dass der 49-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 2,2 Promille hin. Ein Rettungswagen brachte den Gronauer in ein Krankenhaus; dort entnahm ihm ein Arzt auch Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung exakt bestimmen zu können. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

