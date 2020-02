Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Munitionsfund im Staatsforst Otterberg

Otterberg (ots)

Das Forstamt findet eine Kiste mit Gewehrmunition in einem Waldstück.

Eine Mitarbeiterin des Forstamtes meldete der Polizei Kaiserslautern am Montagnachmittag, dass sie Munition in einem Waldstück bei Otterberg fand. Eine Streife traf sich mit der Finderin und begab sich mit ihr an den Fundort.

Dort zeigte sie den Beamten eine verwitterte Metallkiste, die in einem Erdloch lag. Darin befand sich amerikanische Gewehrmunition, die nach einer ersten Einschätzung der Beamten aus dem Zweiten Weltkrieg stammen könnte. Die Polizisten stellten die Kiste mit den Patronen sicher. Die Munition wird durch den Kampfmittelräumdienst fachgerecht entsorgt. |spi

