Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Zu ungestüm unterwegs?

Lichtenau (ots)

Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Mittwochmorgen in der Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hierbei gegen eine Straßenlaterne geprallt. Zuvor hatte der Heranwachsende mit seinem Wagen zwei Mülltonnen gerammt. Als Ursache des sich gegen 7:30 Uhr zugetragenen Malheurs dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht kommen. Der BMW des jungen Mannes dürfte nicht mehr reparabel sein. Der Gesamtschaden wird auf rund 4.000 Euro taxiert.

