Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 55-Jähriger angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Körperverletzung, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zugetragen haben soll. Der Geschädigte, ein 55-Jähriger aus Kaiserslautern, gab an, dass er auf dem Gehweg der Pariser Straße unterwegs war. In Höhe der Apostelkirche begegnete ihm laut Aussage eine Personengruppe. Plötzlich und unvermittelt habe ihm ein Mann aus der Gruppe mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Der 55-Jährige ging sofort zu Boden. Als er sich wieder aufrichtete, waren die Personen verschwunden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise geben können. Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich um einen Mann, etwa Mitte 20 und mit nordafrikanischem/türkischem Aussehen. Hinweisen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/369 2150 entgegen. |slc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell