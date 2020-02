Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Mails checken lohnt sich!

Kaiserslautern (ots)

Dass es sich lohnt, sich seine E-Mails genauer anzuschauen, zeigt ein Fall einer jungen Frau aus dem Stadtgebiet. Die 26-Jährige meldete am Montagnachmittag der Kripo, dass sie in ihrem elektronischen Posteingang eine Bestellbestätigung eines Internetshops gefunden habe, die sie sich nicht erklären könne. Demnach soll die junge Frau in dem Online-Shop Waren im Wert von rund 90 Euro bestellt haben - was aber nicht der Fall war. Noch merkwürdiger: Als Lieferadresse war nicht die Adresse der 26-Jährigen angegeben, sondern eine Adresse im Rhein-Neckar-Kreis.

Ersten Ermittlungen zufolge hat offenbar jemand die E-Mail-Adresse der jungen Frau aus Kaiserslautern missbräuchlich benutzt, um Bestellungen zu tätigen - möglicherweise mit der betrügerischen Absicht, die Ware nach Auslieferung nicht zu bezahlen. Dank der Aufmerksamkeit der 26-Jährigen konnte die Kripo nun Ermittlungen nach der Tatverdächtigen, die sich hinter der angegebenen Lieferadresse verstecken könnte, einleiten... |cri

