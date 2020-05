Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall mit E-Bike

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 41-jähriger E-Bike-Fahrer erlitten. Der in Hof van Twente lebende Mann fuhr am Mittwoch auf der Enscheder Straße in Gronau Richtung deutsch-niederländische Grenze. Der Niederländer übersah gegen 23.50 Uhr einen am Straßenrand geparkten Sattelzug und fuhr dagegen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde die Enscheder Straße gesperrt.

