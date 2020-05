Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Grundschule

Vreden (ots)

In der Nacht zum Sonntag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die St-Marien-Schule an der Berkelstraße ein. Sie zerstörten vermutlich gegen 05:25 Uhr mit einem Gullydeckel eine Glastür und lösten dadurch Alarm aus. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

