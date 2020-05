Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Täter nach Einbruch in Gesamtschule festgenommen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag drang ein polizeibekannter 30-jähriger Mann aus Bocholt gewaltsam in die Gesamtschule an der Rheinstraße ein. Im Inneren waren mehrere Türen aufgebrochen und das Lehrerzimmer war durchwühlt. Der 30-Jährige wurde beim Verlassen der Schule beobachtet und von den eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die mitgeführte Diebesbeute und das Einbruchwerkzeug wurden sichergestellt. Er räumte die Tat ein.

Am Sonntagmorgen wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Staatsanwaltschaft stellte keine Anträge.

