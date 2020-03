Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Nicht angeschnallt und abgelenkt

Am Mittwoch beanstandete die Polizei bei Kontrollen in Riedlingen zwölf Verkehrsteilnehmer.

Ulm (ots)

Am Mittwochmorgen kontrollierte die Polizei in der Neuen Unlinger Straße den Verkehr. Ihr Hauptaugenmerk richteten die Beamten dabei auf nicht angegurtete Fahrer und auf Fahrer mit Handy am Steuer.

Sechs Fahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt und sechs weitere waren durch das Handy abgelenkt. Sie müssen jetzt mit Verwarnungs- und Bußgeldern rechnen.

Durch ihre Kontrollen möchte die Polizei die Sicherheit auf den Straßen erhöhen. Das Ergebnis zeige, dass die Kontrollen auch notwendig sind. Deswegen wird die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.

