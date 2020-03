Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ulm - Berauschte Autofahrer

Am Mittwoch und Donnerstag stoppte die Polizei zwei berauschte Autofahrer in Ulm.

Ulm (ots)

Am Mittwoch kurz vor 22 Uhr fuhr ein 24-Jähriger in der Straße Am Bleicher Hag. Eine Polizeistreife stoppte den VW. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Marihuana. Deswegen musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Die soll nun klären, ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen fuhr. Weiterhin stellten die Polizisten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Ähnlich erging es einem 20-Jährigen am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Neue Straße. Auch bei ihm bestand der Verdacht dass er unter dem Einfluss von Drogen seinen BMW lenkte. Ein Arzt nahm dem jungen Mann Blut ab. Seinen BMW musste er stehen lassen.

+++++++ 0454090 0454540

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell