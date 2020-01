Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (99) Brand in einem Gästehaus - hoher Sachschaden

Hersbruck (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.01.2020) brach in einem, teilweise als Pension genutzten, Wohnhaus in Happurg ein Feuer aus. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 13:00 Uhr teilte eine Passantin Rauchentwicklung in einem mehrgeschossigen Wohnanwesen in der Oberen Mühlstraße mit.

In dem freistehenden Gästehaus war aus bislang ungeklärter Ursache im 2. Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Dieses breitete sich über das 3. OG bis ins Dachgeschoss aus. Die Feuerwehr konnte den Brand mit einem Großaufgebot an Kräften löschen.

Drei im Haus befindliche Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Das gesamte Gebäude ist nach Einschätzungen der Feuerwehr einsturzgefährdet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Janine Mendel/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell