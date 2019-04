Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - In der Osternacht betrunken unterwegs

Quakenbrück (ots)

Hoher Sachschaden bei einem Unfall, der sich gegen 01.15 Uhr in der Osternacht auf der Kuhstraße in Quakenbrück ereignete. Der Fahrer eines Mercedes Benz war mit seinem Auto in der Kuhstraße gegen zwei geparkte Fahrzeuge (Ford Fiesta und VW Golf Sportsvan) geprallt. Sein Auto kippte auf die Seite und er stieg aus dem Fahrerfenster aus und flüchtete in Richtung St. Antoniort. Dort konnte er von Zeugen und Polizeibeamten gestellt werden. Der unter Alkoholeinfluß stehende 48-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden i.H.v. 22500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 01520 9399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell