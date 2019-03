Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handtasche geklaut, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Am Dienstagvormittag ist eine ältere Dame auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Wilhelm-Röntgen-Straße bestohlen worden. Während die 82-jährige Frau in ihr Auto einstieg, entwendete ein derzeit noch unbekannter Mann gegen 11.30 Uhr die im Fußraum hinter dem Fahrersitz deponierte Handtasche der Seniorin. Hierzu öffnete er, vom Opfer unbemerkt, eine der hinteren Fahrzeugtüren. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte zuvor beobachten konnte, wo die Handtasche verstaut wurde. Der Dieb wurde als circa 165-170 cm groß und schmaler Statur beschrieben. Er soll eine dunkelgraue Jacke getragen haben. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg erbeten

