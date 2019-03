Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Kurze Freude

Gaggenau (ots)

Nur kurze Freude an seinem eben erst gekauften Auto hatte ein 54 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag in Gaggenau. Gegen 14:40 fuhr der Mann, seit fünf Minuten im Besitz eines gebrauchten VW Transporters, die Luisenstraße in Fahrtrichtung Rastatt. Kurz vor der Einmündung des Bruchwiesenweges kollidierte er mit einer Verkehrsinsel, dem darauf befindlichen Vorfahrtszeichen sowie einem Baum. Während sich der Schaden an der Verkehrsinsel auf etwa 500 Euro beschränken dürfte, musste der Mann innerhalb dieser fünf Minuten einen Verlust von rund 12.500 Euro hinnehmen: an seinem VW entstand Totalschaden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs kümmerten sich um die Fahrbahnreinigung wegen ausgelaufener Betriebsstoffe. Der Mittfünfziger blieb glücklicherweise bei dem Unfall unverletzt.

