Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Zeit vom 08.06., circa 10 Uhr, bis 09.06.2020, 18:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Studerstraße in Löffingen abgestelltes Fahrzeug durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug konnten im vorderen rechten Bereich rote Lackantragungen festgestellt werden.

Personen, welche zum angegebenen Zeitraum sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

RTN

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 9336 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

