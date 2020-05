Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Kind prallte gegen Pkw

Hilter (ots)

Bereits am Dienstagvormittag, gegen 10:20 Uhr, fuhr ein Kind mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Ford Fusion im Meisenweg. Ein Augenzeuge hatte den Zusammenprall aus einiger Entfernung wahrgenommen. Das Kind setzte seine Fahrt unerkannt fort, am Ford blieben Schäden zurück. Das Kind hatte schulterlanges braunes Haar, trug einen Fahrradhelm und einen bunten Schulranzen. Sein Alter wird auf 8 bis 10 Jahre geschätzt. Nach der Kollision fuhr das Kind in Richtung Drosselweg davon. Die Polizei sucht nun nach beschriebenen Kind. Wer es kennt oder sonst Angaben zu dem Unfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell