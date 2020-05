Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Zeugen nach "Spiegelunfall" auf B 218 gesucht

Merzen (ots)

Ein 54-Jähriger befuhr am Donnerstagmittag mit einem Bus die Hauptstraße (B 218) in Richtung Fürstenau. Kurz hinter einer dortigen Gaststätte kam ihm gegen 12.15 Uhr ein Lkw auf seiner Fahrbahn entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers des 54-Jährigen touchierte das Fahrzeug den Außenspiegel des Busses. Der Spiegel riss ab und beschädigte anschließend die Stoßstange eines blauen Toyota, der sich hinter dem Lkw befand. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die entstandenen Schäden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. An dem flüchtigen Lkw waren Kennzeichen des Kreises Steinfurt (ST-) angebracht. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich zu melden. Telefon 05901/95950.

