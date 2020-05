Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Vandalismus in der Hindenburgstraße

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte trieben am vergangenen Wochenende im Bereich der Herz-Jesu-Kirche an der Hindenburgstraße ihr Unwesen. Der oder die Täter beschädigten zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr, ein Fenster und ein Fallrohr und zündeten ein an der Tür angebrachtes Hinweisschild an. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

