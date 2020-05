Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Mountainbikefahrer nach Zusammenstoß mit Pkw gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich gegen 09:55 Uhr im Kreisverkehr Helferner Weg / Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall. Ein weißer 1er BMW und ein Mountainbikefahrer stießen zusammen, der Fahrradfahrer stürzte. Als er wieder aufgestanden war, erkundigte sich der Fahrradfahrer, ob bei der Pkw-Fahrerin alles in Ordnung sei. Dann setzte er seine Fahrt auf der Frankfurter Straße in Richtung Versmold fort. Die 41-jährige Autofahrerin aus Glandorf war sehr perplex über den Unfall. Erst als der Fahrradfahrer bereits außer Sicht war, registrierte sie den entstandenen Sachschaden an ihrem Fahrzeug. Die Polizei sucht nun nach dem Mountainbikefahrer, er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 15-16 Jahre alt - vermutlich dunkles Haar - dunkler Helm und dunkle Bekleidung mit orangen Applikationen an der Jacke - Mountainbike, vermutlich lila-schwarz

Wer sich wiedererkennt oder eine entsprechende Person kennt, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05421/921390 oder 05401/879500.

