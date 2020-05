Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Büroräume

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Geschäftshaus an der Niedersachsenstraße ein. In dem Geschäftshaus wurde eine Tür zu weiteren Büroräumen aufgehebelt und zwei Computerbildschirme, zwei Tastaturen und eine Computermaus entwendet. Für den Ausstieg wurde ein Fenster genutzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Insbesondere Personen, die Computerzubehör mitführten. Hinweise werden unter 0541-327-2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell