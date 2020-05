Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zwei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Wallenhorst (ots)

Gegen 22:25 Uhr ereignete sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall im Ortsteil Hollage. Ein 59-jähriger Mann aus Wallenhorst befuhr mit seinem Opel Astra den Fürstenauer Weg in Richtung Hansastraße. Ein 18-Jähriger aus Hasbergen befuhr die Penter Straße in Richtung Halen. An der Kreuzung zum Fürstenauer Weg beabsichtige der junge Mann mit seinem VW Polo nach links abzubiegen. Dabei übersah er die Vorfahrt des 59-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der 18-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, seine 19-jährige Beifahrerin wurde leichtverletzt. Eine weitere Mitfahrerin in dem Polo blieb unverletzt. Auch der 59-jährige Wallenhorster blieb bis auf einen Schock unversehrt. An beiden Pkw entstanden Totalschäden. Die Verletzten wurden in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht.

