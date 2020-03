Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Meine (ots)

Meine, Braunschweiger Straße 13.03.2020, 06.15 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer wurde am frühen Freitagmorgen in Meine von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Beamten einen auf der Bundesstraße 4 in Schlangenlinien fahrenden VW Golf, der aus Braunschweig kommend in Richtung Meine unterwegs war. Kurz hinter dem Ortseingang von Meine bog der Golf dann auf das Gelände der örtlichen Shell-Tankstelle ab. Dort wurde der Fahrzeugführer, ein 29-jähriger Sassenburger, nur wenig später in seinem Auto schlafend von den Polizisten angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,54. Außerdem wies der Pkw des 29-jährigen Beschädigungen an der Fahrerseite auf. Der Führerschein des Sassenburgers wurde daraufhin sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ob der 29-jährige eventuell noch als Unfallverursacher in Frage kommt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen hatten nämlich gesehen, dass der Golf zuvor auf der B 4 immer wieder auf die Gegenfahrspur geraten war, so dass entgegenkommende Autos teilweise bremsen oder ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Polizei bittet daher weitere Zeugen oder mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 05304/9123-29 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell