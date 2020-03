Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auto in Hankensbüttel zerkratzt

Hankensbüttel (ots)

Hankensbüttel, Bahnhofstraße 11.03.2020, 17 Uhr - 18 Uhr

Ein schwarzer VW Polo wurde am Mittwochabend in Hankensbüttel in der Bahnhofstraße von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt.

Der PKW stand auf einem Parkstreifen vor der Rechtsanwaltskanzlei Klasen. Der Besitzer, ein 28-jähriger Braunschweiger, hatte ihn gegen 17 Uhr dort abgestellt und die Beschädigungen an der Beifahrerseite eine Stunde später bemerkt. Die Schadenshöhe beträgt rund 1.500 Euro.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Wittingen, Telefon 05831/ 252880.

