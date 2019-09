Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Einbruch bei den Wertheimer Werkstätten

In das Gebäude der Wertheimer Werkstätten im Halbrunnenweg wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Hierzu wurde eine rückseitig gelegene Tür aufgehebelt. Im Inneren wurde ein Safe geöffnet und aus diesem, verschiedene Medikamente entwendet. Wer in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Halbrunnenwegs in Wertheim verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Wertheim, Telefon 09342 91890 zu melden.

