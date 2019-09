Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2019

Heilbronn (ots)

Elztal-Muckental: Einbrecher festgenommen

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am frühen Montagmorgen, gegen 4.30 Uhr, zwei Männer nach einem Einbruch in den Katholischen Kindergarten Muckental, festgenommen werden konnten. Die beiden 29 und 36 Jahre alten Deutschen konnten bereits bei ihrer Ankunft am Kindergarten von dem Zeugen beobachtet werden. Dieser verständigte umgehend die Polizei. Über ein gekipptes Fenster stieg der 29-Jährige in den Kindergarten ein, während sein Komplize Schmiere stand. Aus den Büroräumlichkeiten wurde ein Mäppchen mit Bargeld entwendet. Gerade als die beiden mutmaßlichen Einbrecher im Begriff waren, mit ihrem bereitgestellten Auto wegzufahren, erfolgte die Festnahme durch die Polizei. Beide Tatverdächtigen stammen nicht aus der Region, sondern aus Krefeld und Duisburg und sind einschlägig vorbestraft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurden beide am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Die Haftbefehle wurden erlassen und die Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Am vergangenen Wochenende wurden weitere Einbrüche in Kindergärten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn verübt und Bargeld entwendet. Es wird derzeit geprüft, ob die beiden, offenbar zielgerichtet reisenden Täter, auch für diese Taten verantwortlich sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell