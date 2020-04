Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand am Dienstag bei einer Unfallflucht in der Seestraße in Leonberg. Gegen 18.00 Uhr befand sich ein Paketdienstfahrer in der Seestraße, um seiner Arbeit nachzugehen. Seinen Transporter hatte er entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt. Anschließend hatte er sein Fahrzeug verlassen, um Pakete auszuliefern. Als er wenig später zu dem VW zurückkam, stellte er einen Unfallschaden im Frontbereich des Fahrzeugs fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hatten den Transporter wohl gestreift und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

