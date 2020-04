Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kompletträder in Schwieberdingen gestohlen; Fahrzeugbrand auf der BAB 81

Gemarkung Pleidelsheim

Ludwigsburg (ots)

Schwieberdingen: Kompletträder aus Tiefgarage gestohlen

Auf Reifen hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 05:00 Uhr in der Anne-Frank-Straße in Schwieberdingen zuschlugen. Aus einer Gemeinschaftstiefgarage entwendeten die Täter acht Kompletträder, die auf einem Stellplatz gelagert waren. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Satz Sommerreifen und einen Satz Winterreifen, deren Wert sich auf eine dreistellige Summe beläuft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 31245, in Verbindung zu setzen.

BAB 81 / Pleidelsheim: Porsche in Brand geraten

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr hat ein Porsche vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord Feuer gefangen. Während der Fahrt in Richtung Stuttgart fing der Wagen an zu qualmen. Nachdem der 22 Jahre alte Fahrer den Porsche auf den Standstreifen abgestellt hatte, stand der Pkw kurz darauf in Flammen. Letztendlich wurde der Brand durch die Freiwilligen Feuerwehren Freiberg am Neckar sowie Pleidelsheim, die mit insgesamt 36 Einsatzkräften in sechs Fahrzeugen vor Ort kamen, gelöscht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Porsche, an dem ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zur Reinigung des Standstreifens mussten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg hinzugezogen werden. Während der Löscharbeiten war der rechte Fahrstreifen bis etwa 12:00 Uhr gesperrt. Die Reinigungsarbeiten konnten gegen 12:35 Uhr abgeschlossen werden.

