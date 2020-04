Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Kupferrohre gestohlen; Sindelfingen-Maichingen: Brand in Küche

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Kupferrohre gestohlen

Vermutlich über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter von einem Vereinsheim in der Heimerdinger Straße im Forschenwald etwa zwölf Meter Fallrohr aus Kupfer abmontiert und entwendet. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, bittet um Hinweise.

Sindelfingen-Maichingen: Brand in Küche

Auf etwa 5.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr beim Brand in der Küche einer Wohnung in der Ludwig-Finckh-Straße entstanden ist. Die Wohnungsinhaberin hatte das Haus verlassen und dabei vermutlich vergessen, eine Herdplatte auszuschalten. Nachdem daraufhin ein Schneidebrett und ein Messerblock Feuer gefangen hatten, bemerkte ein Nachbar Rauch aus dem Küchenfenster und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Neben 18 Einsatzkräften der Feuerwehr waren 20 Mitarbeiter des Rettungsdienstes am Brandort. Personen kamen aber nicht zu Schaden.

