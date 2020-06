Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Üble Beleidigungen wegen fehlendem Mundschutz

Neuenburg-Müllheim (ots)

Wegen einem fehlendem Mundschutz gerieten am Mittwoch, 10.06.2020 gegen 18.30 Uhr zwei erwachsene Männer in einem Lebensmitteldiscouter in Neuenburg in Streit. Offenbar hatte einer der Männer beim Einkaufen keinen erforderlichen Mundschutz getragen und wurde von einem anderen, einkaufenden Kunden auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. Im Zuge des dann folgenden Wortgefechtes kam es zum wechselseitigen Austausch zahlreicher Beleidigungen. Auch die Mitarbeiter des Discounters konnten die Streitigkeit nicht schlichten und verständigten die Polizei. Erst durch die eintreffenden Polizeibeamten des Polizeireviers Müllheim konnte der Streit beendet werden.

Bereits am Vortag, 09.06.2020 gegen 18.00 Uhr war es zu einer Streitigkeit des gleichen Discounters wegen einem nicht getragenen Mundschutz gekommen. Diesmal jedoch in einer Discouter-Filiale Müllheim. In diesem Fall stritten sich zwei Frauen, da eine der Damen beim Einkaufen keinen Mundschutz trug und den Sicherheitsabstand offensichtlich nicht einhielt. Der Streit verlagerte sich schließlich auf den Parkplatz "Unterer Brühl" in Müllheim. Dort bewarf eine der Kontrahentinnen ihre Widersacherin mit gebrauchten Papiertaschentüchern. Diese setzte sich wiederum mit ihrem Regenschirm zur Wehr und traf die Werferin im Gesicht. Mitarbeiter des Lebensmitteldiscounters riefen letztendlich die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung ging eine der Beteiligten zu Fuß flüchtig.

Weitere Ermittlungen dauern derzeit an. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall in Müllheim oder Beobachtungen zu der flüchtig gegangenen Dame machen können, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg



Polizeirevier Müllheim

- Führungsgruppe -

Michael Schorr



Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell