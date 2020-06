Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auslieferfahrzeug gestohlen

Hochspeyer (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in Hochspeyer ein Fahrzeug der Firma "Supreme Star" entwendet. Während der Fahrer, gegen 16:00 Uhr, ein Paket in der Hauptstraße auslieferte, entwendete ein Unbekannter den VW Transporter mit den amtlichen Kennzeichen LM-OK 321. Auf dem Lieferwagen befindet sich die schwarze Aufschrift "Supreme", sowie ein blauer Stern. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 - 369 2620 mit der Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen.

