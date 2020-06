Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdiebstahl- Freundlichkeit ausgenutzt

Hamm-Heessen (ots)

Trickdiebe erbeuteten am Freitag, 19. Juni, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Münsterstraße die Geldbörse einer 22-Jährigen. Gegen 17.45 Uhr fragte ein Unbekannter nach dem Weg, als sie gerade dabei war ihre Einkäufe im Kofferraum zu verstauen. Ein zweiter Unbekannter nutze die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse aus dem Kofferraum. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnhof Heessen. Beide Tatverdächtige sind zirka 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Der Fragende hat eine schlanke Statur, einen Drei-Tage-Bart, war dunkel gekleidet und trug eine rote Cappy. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

