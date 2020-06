Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 31-Jähriger am Sonntag, 21.Juni auf der Dortmunder Straße. Gegen 2 Uhr war er mit seiner Freundin auf dem Rückweg, als plötzlich ein roter Opel Corsa mit UN-Kennzeichen und ein schwarzes Fahrzeug neben dem Paar anhielten. Einer der Insassen ging auf den 31-Jährigen zu und schlug ihn mehrfach in das Gesicht. Anschließend entfernten sich beide Fahrzeuge in Richtung Fangstraße. Der Tatverdächtige ist zirka 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze, schwarze Haare. Er trug einen roten Adidas Trainingsanzug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der Email-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell