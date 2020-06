Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-jähriger Radfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung und verletzt sich

Hamm-Pelkum (ots)

Am Sonntagabend (21. Juni) stürzte ein 12-jähriger Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung auf der Dortmunder Straße und verletzte sich dabei leicht. Der aus Hamm stammende Junge, der keinen Fahrradhelm trug, war gegen 19.40 Uhr auf dem für seine Fahrtrichtung vorgesehenen Radweg in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Etwa 50 Meter vor der Kreuzung Kissinger Weg hatte er sich vermutlich in den Pedalen verfangen und kam hierdurch zu Fall. Er wurde zwecks ambulanter Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.(es)

