Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 34-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend (21. Juni) auf der Frielinghauser Straße wurde ein 34-jähriger Opelfahrer leicht verletzt. Der Mann aus Werl befuhr gegen 18.25 Uhr die Frielinghauser Straße in Richtung stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich zur Kuhlmannstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines 18-Jährigen aus Hamm. Dieser war zuvor auf der Kuhlmannstraße in Richtung Westen unterwegs. Der Astrafahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 400 Euro beziffert. (es)

