Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Schürfungen und Prellungen nach Fasnetsbesuch 2.2.20, 3 Uhr

Oberndorf/N- Boll (ots)

Mehrere Schürfwunden im Gesicht und Prellungen hat ein 32-jähriger Besucher des Ringtreffens in Boll am Sonntagmorgen mit nach Hause getragen. Wie der Mann der Oberndorfer Polizei am Morgen mitteilte, war er auf dem Heimweg zwischen eine streitende Gruppe geraten. Dabei erhielt er offenbar von einem Unbekannten einen Schlag ins Gesicht und fiel zu Boden. Er musste sich im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Über den Täter und die Gruppe konnte er keine genauen Angaben machen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

